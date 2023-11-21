Полис вам в поле

На Кубани страховые выплаты аграриям в последние годы растут. Так, в 2022 году объем выплат по страхованию сельхозрисков в регионе составил 451 млн руб.— максимум за пять лет, приводит данные Национальный союз агростраховщиков (НСА). По мнению участников рынка, спрос на страховую защиту в крае будет увеличиваться. Аграрии хорошо осознают, какие риски угрожают их производству, и просчитывают их последствия. Хотя к страхованию до сих пор относятся настороженно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Наибольшую площадь страхования в регионе имеют зерновые культуры

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Наибольшую площадь страхования в регионе имеют зерновые культуры

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Стимулы застраховаться

Для Краснодарского края наиболее актуальные риски — заморозки и засуха. Как сообщили «G» в краевом министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, с начала 2023 года наибольшую площадь страхования в регионе имеют зерновые культуры. Застрахованная и просубсидированная посевная площадь под ними составляет 151 тыс. га.

«Просубсидированная площадь застрахованных сельхозугодий в крае с каждым годом растет. В 2021 году она составила 146 тыс. га, в 2022-м — 578 тыс. га. На начало ноября текущего года просубсидировано 223 тыс. га застрахованных сельхозугодий»,— прокомментировали в аграрном ведомстве Кубани.

Что касается страхования в животноводстве, то количество застрахованных животных с государственной поддержкой за 2021 год, по данным минсельхоза края, составило 1565 тыс. голов, в 2022 году — 600 тыс. голов, на конец ноября 2023 года просубсидировано 936 тыс. застрахованных голов.

Для стимулирования страхования в области растениеводства и животноводства предусмотрена увязка механизма агрострахования с иными механизмами оказания господдержки. Среди таких механизмов — повышающий коэффициент для сельхозпроизводителей, использующих агрострахование, при предоставлении несвязанной поддержки, а также при предоставлении субсидий на 1 кг молока. Есть и понижающий коэффициент — для аграриев, не пользующихся страхованием, при предоставлении средств господдержки на производство и реализацию зерновых культур.

Как сообщили «G» в НСА, объем страховой премии на Кубани за шесть месяцев 2023 года составил 329 млн руб., включая страхование без господдержки. Ориентировочная же оценка ущерба по состоянию на 1 октября текущего года по застрахованным хозяйствам — пока на уровне 320–350 млн руб. Преимущественно это утрата посевов в результате зимнего вымерзания и летних штормовых явлений — сильных ливней, градобития, переувлажнения почвы.

Также осенью была отмечена серия вспышек африканской чумы свиней (АЧС) на свиноводческих комплексах. Однако, по данным НСА, они не были застрахованы в системе господдержки. Не защищенный системой агрострахования ущерб от этой утраты поголовья, по экспертным оценкам Союза агростраховщиков, может составить около 500 млн руб.

Мультириск или ЧС

Под урожай 2023 года аграрии страховали более 757 тыс. га. Как отмечает президент НСА Корней Биждов, в Краснодарском крае, как и в целом на юге России, акцент в страховании очень сильно смещен на озимые культуры, которые были застрахованы на площади около 600 тыс. га. Преимущественно это пшеница (564 тыс. га), также озимый ячмень (32 тыс. га) и озимый рапс. Еще чуть более 150 тыс. га застрахованных площадей — яровые культуры, перечень которых достаточно обширен и разнообразен. Но при этом он включает в себя относительно мало зерновых: весной аграрии Кубани в большей степени страхуют масличные и технические культуры. Зерновые представлены кукурузой на зерно, которая была застрахована на 55 тыс. га, и единичными договорами страхования овса и риса.

«Относительно востребованным является страхование посевов сои (26 тыс. га), подсолнечника на зерно (24 тыс. га), сахарной свеклы (20 тыс. га). Также страхуются посадки многолетних насаждений — виноградники, сады, ягодники — на площади около 5,4 тыс. га. В этом году есть и договор страхования урожая винограда на около 700 га. Кроме того, заключены договоры страхования овощей по широкому спектру наименований»,— сообщил господин Биждов.

Для защиты своих рисков аграрии Кубани использовали преимущественно программу мультирискового страхования. Хотя и на случай чрезвычайной ситуации (ЧС) было застраховано 107 тыс. га. Как пояснил собеседник «G», при страховании урожая по мультирисковой программе, по которой застрахована основная часть сельхозплощадей на Кубани, выплаты отличаются сезонностью: сначала хозяйства убирают урожай, потом оценивают понесенные потери. Соответственно, основные выплаты по утрате урожая совершаются в осенне-зимний период.

Спрос на продукты агрострахования в Краснодарском крае обусловлен в первую очередь благодаря комплексу организационных мер Минсельхоза России на федеральном и региональном уровне и стимулированию аграриев к использованию инструментов страховой защиты, отмечает руководитель отдела корпоративного страхования филиала ООО «Абсолют Страхование» в Краснодаре Татьяна Письмак. По ее оценкам, за первые девять месяцев 2023 года аграрии заключили договоры страхования урожая по мультирисковой программе и страхованию на случай ЧС в отношении почти 157 тыс. га посевов, что на 124% превысило результат прошлого года (70 тыс. га).

Как считает госпожа Письмак, программа мультирискового страхования урожая с господдержкой для региона остается по-прежнему наиболее актуальной. Осенью аграрии страхуют озимые зерновые культуры (пшеница, ячмень, рапс), весной — кукурузу, подсолнечник, горох, сахарную свеклу, а также виноградники по актуальным группам рисков сезона с учетом территориального расположения посевов хозяйства. Преимущества этой программы для аграриев края очевидны. Компенсируются убытки предприятия как при снижении урожайности культур, так и при полной гибели посевов. Аграрии вправе самостоятельно определять категорию рисков, выбирая как полный пакет, так и отдельно взятые опасные явления, которые наиболее актуальны для конкретного предприятия.

«На Кубани агрострахование в целом востребовано. Так, только в прошлом году застрахованная площадь посевов в регионе выросла за год в четыре раза. В этом году тенденция сохраняется»,— отмечает директор филиала «Росгосстраха» в Краснодарском крае Ирина Зелицкая.

Меньше да проще

Страхование урожая от ЧС в Краснодарском крае тоже довольно востребовано. По словам госпожи Зелицкой, сельхозпроизводители получили понятный для них продукт, разработанный с учетом потребностей растениеводов в страховой защите урожая. По такому полису пострадавшим возмещается стоимость урожая, рассчитанная на основе прямых затрат на его выращивание и исходя из попавшей под неблагоприятные воздействия посевной площади. Также для аграриев важно, что им в этом случае не придется тратить время на сбор справок от метеостанций — процесс возмещения ущерба максимально упрощен.

Как отмечает руководитель управления сельскохозяйственного страхования компании «АльфаСтрахование» Станислав Кондратьев, защита урожая от чрезвычайной ситуации — относительно новый продукт. Его основные преимущества — скорость урегулирования страхового случая и более доступная стоимость. Объем покрытия по нему меньше, чем при страховании урожая по мультирисковой программе, но в качестве базовой страховки на случай масштабных природных явлений это очень неплохой вариант.

Определенный интерес аграриев к защите урожая от ЧС природного характера с господдержкой отмечают и в других компаниях. Как рассказал директор по агрострахованию «Сберстрахования» Дмитрий Цветков, по итогам 2022 года совокупная страховая сумма по мультирисковой программе в их компании составила почти 2,8 млрд руб., а по страхованию от ЧС — 1 млрд руб. По итогам девяти месяцев текущего года интерес к программе мультирискового страхования снижается, зато совокупная страховая сумма по программе страхования от ЧС в компании уже превысила показатели 2022 года и составляет 1,2 млрд руб. Однако подводить итоги пока рано, считает эксперт.

«Интерес аграриев к новой программе понятен: в 2022 году за счет господдержки можно было сэкономить до 80% стоимости полиса. В 2023-м сумма компенсации составляет до 70%, в 2024-м — до 60%»,— прокомментировал Дмитрий Цветков.

По его словам, программа страхования от ЧС природного характера дешевле мультирискового страхования. К тому же при мультирисковом страховании возмещение выплачивается за недобор урожая. Соответственно, нужно постоянно мониторить урожайность на полях, а это дополнительная нагрузка для обеих сторон — и для компании, и для клиента. В случае же со страхованием от ЧС компенсация выплачивается по факту гибели посевов, и такой повышенный уровень внимания к ним не требуется.

«Не могу сказать, что есть какой-то устойчивый спрос на конкретный продукт. При выборе страховки у каждого клиента своя мотивация. Есть клиенты, которые хотят просто получить повышенные коэффициенты по субсидиям, выделяемые минсельхозом при наличии договора страхования, и не нести повышенных затрат. В этом сегменте характерно страхование от одного или нескольких рисков с максимальной франшизой. Именно в этом сегменте мы всегда рекомендуем рассмотреть страховку от ЧС в качестве альтернативы монорисковому страхованию. Другой сегмент клиентов — предприятия, для которых важен объем покрытия. У таких всегда запрос на мультирисковую программу с минимальной франшизой»,— рассказал Станислав Кондратьев.

Климат как вызов

По оценкам Ирины Зелицкой, на Кубани крупные природные катаклизмы на уровне региона происходят относительно редко. В то же время при традиционно высокой урожайности даже локальный град может нанести ощутимые убытки тем хозяйствам, по полям которых он пройдет. Засуха, как и проливные дожди, могут значительно снизить урожайность риса. В целом плохая погода может повредить урожай у садоводов — даже плохой внешний вид яблок значительно снижает их рыночную стоимость, а значит, и доходы хозяйства.

Как отмечает Дмитрий Цветков, несмотря на благоприятный для сельскохозяйственных работ климат Кубани, именно он остается главным вызовом для аграриев. К примеру, вероятность засух на юге России составляет до 30%, суховеев — до 35%.

При этом климатологи прогнозируют существенное повышение температур на большей части территории страны в ближайшие годы. На юге европейской части России возрастут и без того высокие температуры летнего периода при дефиците влаги. Такие явления, как град, будут учащаться, приводить к потере урожая. Уже сейчас страхователи все чаще заявляют ущерб из-за опасных погодных условий: сильных ливней, града, суховея, пыльной бури. Как считает господин Цветков, в таких условиях страхование может снизить финансовую нагрузку на фермеров в случае потери урожая или гибели скота.

Татьяна Письмак рисковую составляющую в части выращивания урожая оценивает на Кубани как высокую, что позволяет частично относить этот регион к зоне рискового земледелия. Весенние заморозки и летняя засуха по-прежнему несут за собой большие опасности для аграриев региона, поэтому запрос на эти риски очевиден. Так, весенне-летний период 2022 года в Краснодарском крае сопровождался резкими перепадами погодных условий. Неблагоприятное погодное явление — засуха — повлияло на развитие посевов гороха в Белоглинском и Новопокровском районах Краснодарского края, что значительно снизило показатели планируемой урожайности. В результате наступления страхового события ряд предприятий Краснодарского края получили от страховой компании возмещения на общую сумму порядка 25 млн руб.

Защититься и не разориться

Как отмечает Корней Биждов, в крае есть существенный прогресс в развитии программы субсидируемого агрострахования. Если в 2020–2021 годах аграрии Кубани за год заключали договоры страхования на площадь менее 200 тыс. га (160 и 181 тыс. га соответственно), то в 2022 году они застраховали уже 672 тыс. га — 575 тыс. га по мультирисковой программе и 97 тыс. га по страхованию ЧС. За первые девять месяцев 2023 года было застраховано 157 тыс. га — по отношению к аналогичному периоду прошлого года отмечается прирост застрахованной площади на 23%.

В отрасли животноводства в 2022 году господин Биждов также отмечает всплеск интереса кубанских хозяйств: застрахованное поголовье за год составило 86 тыс. условных голов, что почти в три раза превосходит показатели предыдущих двух лет (31–33 тыс. голов). По данным НСА, на 1 октября текущего года в Краснодарском крае по действующим договорам, заключенным в рамках системы с господдержкой, было застраховано поголовье на сельхозпредприятиях: 712,2 тыс. голов птицы, 69,7 тыс. голов свиней, 45,8 тыс. голов крупного рогатого скота.

«Сегодня практически все крупные агрохолдинги страхуют поголовье, потому что риски в животноводстве очень актуальны. Такие заболевания, как птичий грипп, африканская чума свиней, ящур могут не только пошатнуть финансовую устойчивость сельхозпредприятия, но и разорить даже крупный животноводческий комплекс»,— комментирует Ирина Зелицкая.

Но есть и проблемы. По словам президента НСА, связаны они с непониманием процедур страхования и необходимостью информирования фермеров. Союз намерен организовать в регионе разъяснительную работу.

Как отмечает госпожа Зелицкая, в целом между сельхозпроизводителями и страховыми компаниями, входящими в Национальный союз агростраховщиков, сложились конструктивные рабочие взаимоотношения. В первую очередь потому, что обе стороны заинтересованы в цивилизованном развитии рынка агрострахования в нашей стране.

Компенсировать потери

Агрострахование на Кубани имеет потенциал развития по всем направлениям, уверен Корней Биждов. В Краснодарском крае каждый гектар дает высокую отдачу, а это означает, что и риски потерь из-за бедствий тоже очень существенные. Поэтому применение страховых механизмов будет расширяться. По мнению президента НСА, власти региона рассматривают агрострахование с господдержкой как важный и неотъемлемый механизм защиты рисков сельхозпроизводства и уделяют большое внимание развитию этой системы.

Как отмечает Татьяна Письмак, в Краснодарском крае наблюдается положительная динамика развития агрострахования. Защита имущественных интересов через страховые программы по-прежнему остается единственным инструментом, способным при наступлении опасных аномальных явлений компенсировать аграриям потери в случае недобора или гибели урожая. Однако многие сельхозпроизводители относятся к инструменту агрострахования с осторожностью, констатирует эксперт. В первую очередь это связано с недостатком информации.

Дмитрий Цветков отмечает рост интереса к агрострахованию и по России в целом. По данным НСА, по итогам девяти месяцев 2023 года аграрии страны заключили договоры страхования 7,5 млн га сельхозплощадей, что на 73% превысило аналогичный показатель прошлого года.

«Предприниматели все больше интересуются деталями страховых программ. Многие более охотно допускают специалистов компаний для обследования посевов, интересуются результатами, уведомляют страховщика о происходящем на полях. Это говорит о том, что аграрии стали больше доверять механизму страхования, воспринимают его как возможность снизить потенциальные риски»,— резюмировал господин Цветков.

Андрей Пугачев

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