Пермская судоверфь готовится строить причалы на заказ

Пермская судоверфь показала эскизы разработки плавучего причала «Губерния». Информация об этом появилась в телеграм-канале «Пермская судоверфь» (ПСВ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пермская судоверфь Фото: Пермская судоверфь

В сообщении приведены характеристики «Губернии»: длина — 30 м, ширина — 10 м, средняя осадка — 0,8 м, пассажировместимость — до 120 человек. Комфорт пассажиров планируется обеспечить подключением к сети Wi-Fi, удобными креслами с USB-розетками для зарядки гаджетов, современной конструкцией надстройки с панорамным остеклением и обзором на 360 градусов, наличием кафе, санузла и касс, а также современной вентиляционной системы, обеспечивающей комфортный микроклимат в любое время года.

«Причал “Губерния” — это плавучее сооружение для комфортного ожидания пассажирами своего рейса, а также причаливания и осуществления посадки/высадки пассажиров на прогулочные суда типа “Москва”, “Ecocruiser” и другие»,— говорится в сообщении.

Компания занимается также изготовлением модульных причалов, которые будут установлены в Кировском районе Перми и в Краснокамске. В июле стало известно, что Пермская судоверфь установит модульный причал для приема пассажирских судов на территории этнографического музея «Хохловка».

Как выяснил «Ъ-Прикамье», для Краснокамска и Хохловки будут построены обычные причалы, а этот готова строить по заказам со стороны. «Необходимость развития современной причальной инфраструктуры вызвана ростом пассажирских речных перевозок в последнее время, особенно в Пермском крае. Причал «Губерния» предлагает новый уровень комфорта пассажирам речного транспорта, а его современный дизайн гармонично впишется в архитектуру любого города. Данный проект был представлен на площадке выставки «Транспорт России», в том числе Министерству транспорта Пермского края» - сообщили «Ъ-Прикамье» в «Пермской судоверфи».

Пермская судоверфь была воссоздана по инициативе краевых властей в 2021 году. Тогда регион выкупил площадку предприятия у управлявшего ей в последние годы ООО «Верхнекамский судостроительный комплекс». Сейчас возрожденное предприятие выполняет межнавигационный ремонт судов, строит модульные причалы, производит металлоконструкции. Выручка Пермской судоверфи в 2022 году составила 112,2 млн руб., чистая прибыль — 84 тыс. руб.