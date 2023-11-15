В мэрии Краснодара назвали причины нехватки учителей

В Краснодаре не хватает больше 750 учителей и около 1,6 тыс. работников детсадов. Об этом ранее заявлял депутат Гордумы Александр Сафронов. В пресс-службе администрации города «Ъ-Кубань» объяснили, что запрос на педагогические кадры связан с ростом числа учащихся за счет повышения рождаемости и миграционных процессов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com

«На сегодняшний день открытые вакансии закрываются за счет перераспределения нагрузки как на учителей, так и на административный персонал, соответствующий квалификационным требованиям»,– прокомментировали в мэрии.

Сейчас директора строящихся школ подбирают педагогов задолго до открытия: они размещают объявления о вакансиях, встречаются со студентами старших курсов педагогических вузов, проводят собеседования с кандидатами. Также преподавателей ищут через соцсети – в Telegram есть канал, где учебные заведения сообщают о наличии вакансий, а соискатели могут разместить свои резюме. Городской департамент образования организует ярмарки вакансий педагогических специальностей, проводит форумы для студентов вузов и ссузов педагогического профиля.

«Действующее законодательство позволяет принимать на работу студентов начиная с третьего курса, и школы используют этот ресурс»,– отмечают в администрации.

Вячеслав Рыжков

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