Против уфимца, который напал на супругу с топором, возбуждено уголовное дело

В Уфе в отношении 68-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по подозрению в угрозе убийством (ч.1 ст. 119 УК РФ), сообщили «Ъ-Уфа» в пресс-службе МВД по Башкирии.

По данным министерства, он был задержан 12 ноября в квартире многоэтажного дома по улице Степана Халтурина.

Как сообщал Telegram-канал Mash Batash, уфимец, ударив супругу в лицо, угрожал ей топором за то, что она выгнала из квартиры собутыльника. Женщина смогла спрятаться на балконе и позвонила в полицию. Разбив окно, мужчина попытался выбраться на балкон. Сосед четы, ставший очевидцем конфликта, уговорил женщину спрыгнуть с балкона третьего этажа на его балкон, находящийся этажом ниже. Прохожий, наблюдавший за происходящим с улицы, поднялся в квартиру дебошира и удерживал его до приезда полиции.

Майя Иванова

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