Подростков-автоугонщиков будут судить в Омской области

В Омской области перед судом предстанут два подростка, угнавшие пять автомобилей. Об этом рассказали в региональном управлении Следственного комитета России.

Следствие установило, что с 14-го по 17 июля 2023 года подростки с целью развлечения угнали четыре автомобиля (три Toyota и Nissan) в рабочем поселке Москаленки и одну Toyota в городе Исилькуле. Накатавшись, угонщики бросили машины. Кроме того, с найденной в одной в одной из угнанных иномарок банковской карты, они сняли 5,7 тыс. руб.

Подростков задержали. Им предъявили обвинение по ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения) и ст. 158 УК РФ (кража с банковского счета). В ходе следствия они признали вину.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Илья Николаев