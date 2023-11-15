Назначен новый старший тренер ХК «Молот»

На пост старшего тренера хоккейного клуба «Молот» назначен Вячеслав Кочкарев. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Молот» Фото: ХК «Молот»

Вячеслав Кочкарев является воспитанником казанской школы хоккея. Во время игровой карьеры выступал на позиции нападающего. На молодежном уровне выступал в составе тюменского «Газовика», нижнекамского «Реактора», «Белых Тигров» из Оренбурга, а также альметьевского «Спутника» и казанского «Ирбиса». На взрослом уровне защищал цвета «Барса», «Южного Урала» и «Ижстали». Тренерскую карьеру начал в МХК «Динамо СПб», где являлся тренером по развитию игроков.

Как сообщал «Ъ-Прикамье», в начале ноября ХК «Молот» принял решение прекратить сотрудничество со старшим тренером команды Робертом Харисовым. В сообщении пресс-службы клуба причины расставания не детализируются, но отмечается, что решение принято по обоюдному согласию сторон. Это уже пятый наставник, покинувший пермскую хоккейную команду с начала сезона. Ранее, в сентябре, были уволены четыре специалиста: главный тренер Сергей Бердников, старший тренер Николай Бардин, тренер защитников Алексей Коледаев и видеотренер Сергей Дружинин.