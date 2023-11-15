В Марий Эл выплату участникам СВО увеличили до 250 тысяч рублей

В Марий Эл размер единовременной выплаты участникам специальной военной операции (СВО), которые заключили контракт о прохождении военной службы в добровольном порядке, увеличен до 250 тыс. руб. Указ об этом подписал глава республики Юрий Зайцев, сообщила его пресс-служба.

Ранее добровольцам выплачивалось единовременно по 100 тысяч руб. Таким образом, речь идет об увеличении выплат в 2,5 раза. Согласно указу господина Зайцева, средства получат все добровольцы, заключившие контракт с 1 сентября 2023 года.

Средства выделены из республиканского бюджета.

Кирилл Антонов "Ъ-Казань"