Ряду зданий в Черниковке планируется дать охранный статус

Управление по госохране объектов культурного наследия Башкирии (Башкультнаследие) опубликовало проект приказа о включении «Градостроительной планировки и застройки центральных улиц города Черниковска Башкирской АССР» в перечень выявленных объектов культнаследия. Документ размещен на портале Башкирии для публичного обсуждения.

В настоящее время «Градостроительная планировка и застройка…» имеет статус объекта, обладающего признаками культурного наследия. В состав объекта входят дома на улицах Калинина, Кольцевой, Конституции, Космонавтов, Толстого, Мира, Нежинской, Первомайской, Победы, Ульяновых в Орджоникидзевском районе, на улицах Архитектурной, Маяковского, Первомайской в Калининском районе. Здания датируются серединой второй половины XX века.

Ранее некоторые объекты, имеющие статус выявленных, Башкультнаследие лишило охранного статуса.

Влада Шипилова

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