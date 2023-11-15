Из-за возгорания релейных шкафов в Дзержинске задержали движение пяти поездов

В Дзержинске (Нижегородская область) из-за возгорания релейных шкафов на железной дороге было задержано движение пяти поездов. Три из них —пассажирские, два — грузовые.

По данным «РИА-Новости», максимальное время задержки составило 14 минут. В настоящее время работа железной дороги идет в штатном режиме.

Причиной пожара на релейных шкафах предположительно стал поджог. В релейных шкафах располагалось оборудование, контролирующее работу железнодорожных светофоров.

Андрей Репин