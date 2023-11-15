В Ростовской области приняли концепцию патриотического воспитания молодежи

Депутаты заксобрания Ростовской области приняли концепцию патриотического воспитания молодежи на период до 2030 года. Об этом сообщает пресс-служба заксобрания.

Концепция предусматривает работу по направлениям «педагогика», «культура», «история», «семья», «служение Отечеству», «спорт», «экология», «наука» и «добровольчество». Предполагается, что реализация концепции повысит уровень консолидации общества и способствует воспитанию людей с активной гражданской позицией.

Отмечается, что концепция была разработана в связи с «текущей геополитической обстановкой в мире» и «возросшим давлением недружественных стран на Российскую Федерацию и Ростовскую область».

Мария Иванова