В Челябинской области плата за капремонт вырастет на 5,3% в 2024 году

С 1 января 2024 года в Челябинской области минимальный размер взноса на капитальный ремонт многоквартирных домов вырастет на 60 коп. или 5,3%. сообщает специализированная некоммерческая организация – фонд «Региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Челябинской области».

В соответствии с постановлением правительства региона, минимальный размер взноса на капремонт с 2024 году составит 11,8 руб. за 1 кв. м. Увеличение взноса рассчитано на основании индекс-дефлятора «Инвестиции в основной капитал», который на следующий год составляет 105,3%.

Тариф устанавливается ежегодно и действует весь календарный год.

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