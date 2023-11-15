С начала года Сочи посетили 7 млн туристов

Представители администрации Сочи встретили семимиллионного туриста. На отдых в Олимпийскую столицу приехал из Подмосковья Владимир Ломанов с семьей, сообщает пресс-служба администрации курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Гостей встретили в санатории Лазаревского района представители департамента курортов, туризма и потребительской сферы администрации города и руководство санатория. Семье вручили сертификат «Семимиллионного туриста 2023 года» и подарки, в том числе дополнительные дни отдыха в Сочи.

Господин Ломанов заявил, что они с семьей любят Сочи и на отдых в санаторий приезжают уже в четвертый раз. В этот раз в планах у туристов посетить Красную Поляну и парк «Дендрарий».

Глава Сочи Алексей Копайгородский заявил, что по итогам ожидается года рост турпотока в Олимпийской столице на 5% – до 7,6 млн гостей. Мэр пожелал семье Ломановых и всем гостям курорта приятного отдыха.

На сегодняшний день загрузка номерного фонда Сочи сейчас составляет 70,4%. На курорте сейчас отдыхают около 150 тыс. гостей. В новогодние праздники Сочи готовится принять почти 300 тыс. туристов в организованных средствах размещения и еще около 200 тыс. так называемых однодневных туристов – преимущественно жителей Кубани и Абхазии.

Вячеслав Рыжков

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