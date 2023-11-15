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В Набережных Челнах мужчину осудили за незаконную добычу речных раков

Мировой судья судебного участка №1 по Тукаевскому району Татарстана вынес приговор жителю Набережных Челнов, признав его виновным в незаконной добыче речных раков. Об этом сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Мужчина рыбачил в августе этого года на реке Кама около Первомайской дамбы. Он ловил раков с помощью сети-раколовки на моторной лодке. В итоге ему удалось добыть 67 раков. Ущерб от его действий оценили более чем в 7 тыс. руб.

Осужденный ущерб возместил, а орудие незаконного лова у него изъяли и направили на уничтожение. По решению суда его приговорили к 100 часам обязательных работ.

"Ъ-Казань"

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