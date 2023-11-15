Пермский филиал «Ростелекома» возглавил директор екатеринбургского отделения Билайна

Новым директором пермского филиала «Ростелекома» стал руководитель отделения «Билайна» ПАО «ВымпелКом» в Екатеринбурге Ильдар Фахрутдинов. Об этом «Ъ-Прикамье» сообщили в компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ильдар Фахрутдинов

Фото: Ростелеком Ильдар Фахрутдинов

Фото: Ростелеком

«Пермский край — важный регион для бизнеса и российской экономики в целом. Здесь сосредоточены крупные промышленные и торговые предприятия. На сегодняшний день основной акцент в регионе сделан на развитие цифровых решений, переход на отечественное программное обеспечение и увеличение зоны покрытия сетью четвертого поколения. Эти векторы станут основными направлениями дальнейшего развития филиала. Также я планирую, что подразделение продолжит активно формировать телеком инфраструктуру на территории Пермского края как в крупных городах, так и в отдаленных населенных пунктах»,— рассказал господин Фахрутдинов.

«Ъ-Прикамье» стало известно, что директор пермского филиала «Ростелеком» Петр Козловский покидает свой пост: сегодня у него последний рабочий день. Сам он подтвердил «Ъ-Прикамье», что увольняется из филиала — трудовое соглашение расторгнуто по соглашению сторон.

Ильдар Фахрутдинов родился в 1987 году в городе Брежнев Республики Татарстан. Имеет высшее образование — окончил Институт менеджмента, экономики и инноваций города Москвы по специальности «Антикризисный менеджмент». Свою карьеру в телекоме Ильдар Фахрутдинов начал в 2011 году с позиции старшего специалиста по продажам корпоративным клиентам Казанского филиала ПАО «Вымпелком». С 2012 по 2016 год руководил корпоративным бизнесом компании в филиалах Республики Бурятии, Камчатского края и Иркутской области. В этот же период господин Фахрутдинов управлял корпоративным бизнесом в республиках Северного Кавказа. С 2016 по 2017 год работал руководителем подразделения компании «МегаФон» в городе Ноябрьске. С 2017 по 2019 год руководил отделением МТС в Новокузнецке, а следующие два года был директором в этой же компании в Забайкальском крае. С 2021-го по ноябрь 2023 года господин Фахрутдинов являлся руководителем ПАО «Вымпелком» Свердловской области.

Пермский филиал «Ростелекома» — крупнейший партнер краевых властей по реализации инфраструктурных проектов. Компания реализует совместно с властями создание платного парковочного пространства в центре Перми. «Ростелеком» является подрядчиком по установке камер наблюдения в Прикамье и краевом центре.