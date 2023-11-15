22-летнего уральца отправили в колонию на 18 лет за растление несовершеннолетних

Калининский районный суд Тюмени отправил на 18 лет в колонию строгого режима 22-летнего молодого человека из Свердловской области за растление несовершеннолетних. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Тюменской области.

В ходе расследования выяснилось, что с февраля по апрель 2021 года осужденный представлялся 14-летним мальчиком в интернет-переписках с девочками. По данным суда, молодой человек произвольно искал странички девочек в возрасте от 8 до 12 лет.

В переписках он уговаривал детей отправлять фото интимных частей их тел. Кроме того, он присылал им порнографические фото, скаченные из сети. Чтобы скрыть свои поступки от матери, он удалял переписку с общего компьютера, однако следствие установило, что в них участвовало не менее шести детей из Барнаула, Нового Уренгоя, Челябинска, Волгоградской, Смоленской и Мурманской областей.

Весной 2022 года в Волгоградской области педагоги вызвали в школу мать одной из девочек и рассказали, что какой-то мальчик в соцсети присылает школьнице интимные фото. После обращения женщины в полицию было возбуждено уголовное дело. Подозреваемый сознался в преступлениях и дал явку с повинной.

Ирина Пичурина

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