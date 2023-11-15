На модернизацию терминала аэропорта Уфы направят более 4 млн рублей

АО «Международный аэропорт „Уфа“» по итогам запроса предложений 24 ноября выберет подрядчика модернизации конференц-зала в терминале внутренних воздушных линий, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта определена в 4,7 млн руб. Подрядчиком может стать только субъект малого и среднего предпринимательства.

По условиям контракта, подрядчик обязан демонтировать реечные алюминиевые потолки и сборные деревянные конструкции, изготовить металлический каркас из нержавеющей стали, смонтировать цельностеклянную перегородку, стальные плинтусы, перегородки из алюминиевого комбинированного профиля, стеклянные двери, реечные алюминиевые потолки. Гарантия — два года.

Майя Иванова

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