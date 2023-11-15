Добыча угля в Ростовской области сократилась на 10%

В январе—сентябре 2023 года в Ростовской области добыли свыше 4 млн т угля, что на 10% меньше показателя аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщил заместитель губернатора региона Игорь Сорокин в интервью агентству «Интерфакс-Юг».

Как пояснил господин Сорокин, основным фактором, повлиявшим на снижение, стала проблема реализации продукции угледобывающими предприятиями после запрета Евросоюза на покупку угольной продукции из России, вступившего в силу с 10 августа 2022 года. «Кроме того, Новочеркасская ГРЭС уменьшила объем закупок угля по причине ремонта энергоблоков»,— добавил он.

Вице-губернатора отметил, что угольным компаниям области удалось частично переориентировать сбыт угля в Индию, ОАЭ, Турцию и Египет. Также прорабатываются логистические маршруты поставок угольной продукции в Китай.

Кристина Федичкина