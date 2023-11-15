«Башкирский промышленный холдинг» приобрел группу «Сибантрацит»

ООО «Башкирский промышленный холдинг» приобрело предприятия группы «Сибантрацит». Об этом сообщили в пресс-службе группы.

«Руководство угольной компании передано прежней команде топ-менеджеров во главе с генеральным директором Сергеем Мельниковым»,— говорится в сообщении.

Отмечается, что холдинг станет «долгосрочным стратегическим инвестором», заинтересованным в развитии «Сибантрацита».

Группа «Сибантрацит» — крупнейший в мире производитель и экспортер антрацита, а также других металлургических углей и PCI, сообщается на официальном сайте компании. В 2022 году объем добычи составил 24,55 млн т. В группу входят АО «Разрез Колыванский», ООО «Разрез Восточный», ООО «Разрез Кийзасский», ООО «Разрез Верхнетешский», ООО «Разрез Кузнецкий Южный» и «Разрез Малиновский».

Наталья Балыкова

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