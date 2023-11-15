Супруги похитили в пункте выдачи товаров видеокарты на 1,5 млн рублей

В Красноярске задержаны муж и жена, похитившие дорогостоящие компьютерные видеокарты. Об этом рассказали в пресс-службе регионального главка МВД России.

По данным правоохранителей, в октябре сотрудникам уголовного розыска поступила информация о том, что в пункте выдачи товаров одного из маркетплейсов будет произведена подмена дорогостоящих компьютерных комплектующих на дешевые.

«При проведении оперативных мероприятий полицейские на выходе из офиса задержали семейную пару. При них находились сумки с 24 дорогостоящими видеокартами на общую сумму почти 1,5 млн руб.», — сообщили в полиции.

Расследование установило, что глава семьи заказал дорогостоящий товар, а затем вместе с супругой, работавшей в пункте выдачи, подменил его на старую невостребованную технику, а затем отказался от заказа. Похищенные видеокарты, считает следствие, мужчина планировал продать.

В отношении супругов возбудили уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), на время следствия их отпустили под подписку о невыезде.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Илья Николаев