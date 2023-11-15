Облсуд не выпустил из СИЗО бывшего главврача больницы Озерска

Челябинский областной суд оставил под стражей бывшего главного врача клинической больницы №71 Федерального медико-биологического агентства в Озерске Евгения Фомина, обвиняемого в получении взяток в особо крупном размере. Он будет находиться в следственном изоляторе как минимум до 1 декабря, сообщает пресс-служба облсуда.

Адвокат обвиняемого пытался оспорить постановление Центрального районного суда Челябинска от 18 октября о продлении срока заключения под стражу. Защита настаивала на избрании более мягкой меры пресечения в виде домашнего ареста. Однако апелляционная жалоба оставлена без изменения.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», на прошлой неделе следственные органы сообщили о завершении расследования дела Евгения Фомина и передаче материалов в суд. По версии следствия, с 1 февраля 2022 года по 1 января 2023-го главный врач больницы лично и через посредника получил от директора компании не менее 20 млн руб. за содействие в заключении и исполнении контракта на капитальный ремонт инфекционного корпуса медучреждения.

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