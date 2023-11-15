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Прокуратура начала проверку после 10-часовой задержки самолёта из Казани в Белград

Татарская транспортная прокуратура проводит проверку по фактуре десятичасовой задержки вылета самолёта из Казани в Белград. Об этом сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ

Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ

Самолёт должен был вылететь 12 ноября в 3:40, но из-за непогоды в Казани его перенесли. В итоге он отправился в 13:28

Отмечается, что на рейс были зарегистрированы 123 человека, 62 из них заселили в отели.

В аэропорт выезжал помощник прокурора Татарской транспортной прокуратуры. При наличии оснований будут приняты меры реагирования, уточнили в ведомстве.

"Ъ-Казань"

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