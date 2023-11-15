Прокуратура начала проверку после 10-часовой задержки самолёта из Казани в Белград
Татарская транспортная прокуратура проводит проверку по фактуре десятичасовой задержки вылета самолёта из Казани в Белград. Об этом сообщает Приволжская транспортная прокуратура.
Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ
Самолёт должен был вылететь 12 ноября в 3:40, но из-за непогоды в Казани его перенесли. В итоге он отправился в 13:28
Отмечается, что на рейс были зарегистрированы 123 человека, 62 из них заселили в отели.
В аэропорт выезжал помощник прокурора Татарской транспортной прокуратуры. При наличии оснований будут приняты меры реагирования, уточнили в ведомстве.