Прокуратура начала проверку после 10-часовой задержки самолёта из Казани в Белград

Татарская транспортная прокуратура проводит проверку по фактуре десятичасовой задержки вылета самолёта из Казани в Белград. Об этом сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ

Самолёт должен был вылететь 12 ноября в 3:40, но из-за непогоды в Казани его перенесли. В итоге он отправился в 13:28

Отмечается, что на рейс были зарегистрированы 123 человека, 62 из них заселили в отели.

В аэропорт выезжал помощник прокурора Татарской транспортной прокуратуры. При наличии оснований будут приняты меры реагирования, уточнили в ведомстве.

"Ъ-Казань"