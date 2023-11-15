Препараты на 395 млн рублей закупили для жителей Удмуртии с диабетом

В Удмуртии для пациентов с диабетом выделили 315 млн руб. из регионального бюджета за 10 месяцев 2023 года, сообщает пресс-служба минздрава региона. Объем превышает показатель прошлого года. Всего более 300 млн руб. направили на закупку сахароснижающих препаратов, инсулина и изделиями медназначения. Еще 95 млн руб. поступило на эти цели из федерального бюджета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как рассказала заместитель министра здравоохранения Удмуртии Марина Петренко, в регионе лекарственное обеспечение идет по двум направлениям — это федеральные льготники и региональные. «В рамках льготного обеспечения для пациентов с диабетом в рамках выделенных средств закупаются лекарственные препараты, тест-полоски, а федеральные льготники обеспечиваются расходниками к инсулиновым помпам»,— отметила госпожа Петренко.