ММК стал победителем всероссийского конкурса лучших природоохранных практик

В Москве подведены итоги V Всероссийского конкурса лучших региональных природоохранных практик «Надёжный партнёр – Экология». Магнитогорский металлургический комбинат победил в номинации за лучший проект по снижению выбросов вредных веществ в атмосферный воздух.



Фото: предоставлено ПАО «ММК»

Компания представила на конкурс сразу несколько масштабных инициатив по снижению техногенного воздействия на атмосферу, среди которых строительство и реконструкция газоочистных установок на сталелитейном производстве, а также систем пылеподавления и аспирации в доменном цехе.

«ММК – признанный лидер по внедрению наилучших доступных технологий, позволяющих минимизировать нагрузку на окружающую среду. Результатом природоохранной деятельности комбината стало кратное улучшение качества атмосферного воздуха в Магнитогорске за последние пять лет. Только в прошлом году расходы на эти цели составили более 23 млрд рублей. Обеспечение экологической безопасности на всех стадиях цикла металлопроизводства является нашим безусловным приоритетом», – отметил генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев.

ММК последовательно осуществляет модернизацию всего первого передела металлургического производства, на который приходится наибольшая часть себестоимости стали, но и значительная доля вредных выбросов. В 2019 году введена в эксплуатацию самая современная и «зеленая» в России аглофабрика № 5, оснащенная девятнадцатью природоохранными агрегатами. С ее запуском выбросы пыли уменьшились в два раза, диоксида серы – в четыре, бензопирена – в 16 раз.

В настоящий момент на предприятии полным ходом идет реализация еще одного масштабного экологического проекта – строительства комплекса новой коксовой батареи № 12. С ее выходом на полную мощность валовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферу сократятся на 11,35 тыс. тонн в год.

О конкурсе: Главной целью конкурса «Надёжный партнёр – Экология» является поиск наиболее успешных природоохранных региональных практик и проектов, которые можно масштабировать на всю страну. Конкурс проводится с 2019 года при поддержке Комитета Совета Федерации РФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, Министерства природных ресурсов и экологии РФ, Министерства энергетики РФ, Министерства промышленности и торговли РФ, Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, Правительства Москвы и АНО «Национальные приоритеты».

ПАО «ММК»