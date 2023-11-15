На трассе М5 в Челябинской области подросток устроил ДТП, в котором погиб

На федеральной трассе М5 в Челябинской области 15-летний подросток за рулем ВАЗ спровоцировал дорожную аварию, в которой погиб. Среди пострадавших 16-летняя девочка, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции по региону.

Дорожно-транспортное происшествие случилось около 2 часов ночи 15 ноября на 1592 км трассы Москва – Челябинск в Ашинском районе. По предварительным данным, 15-летний водитель ВАЗ-211440 во время дождя, при неустановленных обстоятельствах, выехал на полосу встречного движения и столкнулся со встречным автомобилем «Газель», которым управлял 65-летний водитель. После этого «Газель» загорелась.

По данным ГИБДД, подросток взял без разрешения автомобиль отца. В результате ДТП несовершеннолетний водитель погиб. Еще два человека получили травмы – 16-летняя пассажирка ВАЗ и водитель второго автомобиля.

Проверку по факту аварии проводит прокуратура Аши. В том числе надзорное ведомство проанализирует работу органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте