«ЮВТ Аэро» получил субсидии по 20 авиарейсам в 2024 году

Татарстанская авиакомпания «ЮВТ Аэро» получит субсидии по 20 авиарейсам в следующем году. Такое решение приняла Росавиация, передает «РБК Татарстан».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ

В частности, это рейсы из Казани в Новый Уренгой, Сургут, Тобольск, а также в Казань из Горно-Алтайска. Кроме того, в список вошли рейс из Нижнекамска в Тобольск, рейсы из Бугульмы в Нижневартовск, Новый Уренгой, Ноябрьск, Сургут и Усинск.

Самолеты из Казани в Тобольск будут летать трижды в неделю. Остальные рейсы будут осуществлять дважды в неделю.

Кроме того, будут субсидировать 12 авиарейсов в Татарстан и из республики другим перевозчикам. Объем софинансирования из бюджета республики колеблется от 25% до 61%.

"Ъ-Казань"