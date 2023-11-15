«ЮВТ Аэро» получил субсидии по 20 авиарейсам в 2024 году
Татарстанская авиакомпания «ЮВТ Аэро» получит субсидии по 20 авиарейсам в следующем году. Такое решение приняла Росавиация, передает «РБК Татарстан».
Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ
В частности, это рейсы из Казани в Новый Уренгой, Сургут, Тобольск, а также в Казань из Горно-Алтайска. Кроме того, в список вошли рейс из Нижнекамска в Тобольск, рейсы из Бугульмы в Нижневартовск, Новый Уренгой, Ноябрьск, Сургут и Усинск.
Самолеты из Казани в Тобольск будут летать трижды в неделю. Остальные рейсы будут осуществлять дважды в неделю.
Кроме того, будут субсидировать 12 авиарейсов в Татарстан и из республики другим перевозчикам. Объем софинансирования из бюджета республики колеблется от 25% до 61%.