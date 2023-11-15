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16 жителей Удмуртии осудили за создание законспирированных казино

В Удмуртии вступил в силу приговор в отношении 16 местных жителей, которых признали виновными в незаконной организации и проведении азартных игр (ч. 2 и 3 ст. 171.2 УК РФ). Как сообщает пресс-служба УФСБ России по республике, осужденные создали несколько законспирированных заведений, где из корыстных побуждений с использованием спецоборудования устраивали игры.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Свою вину обвиняемые признали. Суд назначил им сроки от двух до трех лет и шести месяцев лишения свободы условно. Обсужденным также назначили испытательные сроки от полутора до двух лет.

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