За 10 месяцев в Краснодарском крае ввели 5,8 млн «квадратов» жилья

Краснодарский край занял второе месте в стране по вводу жилья. За 10 месяцев 2023 года в регионе ввели 5,8 млн кв. м, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Росстата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com

Опередило Кубань только Подмосковье, где ввели 9,5 млн кв. м жилья. На третьей строчке рейтинга Москва с 5,1 млн кв. м, на четвертой — Ленинградская область (3,5 млн кв. м), а замыкает пятерку лидеров Татарстан (около 3 млн кв. м).

Всего в стране за 10 месяцев ввели 86,2 млн кв. м жилья, что на 1,8% меньше, чем за аналогичный прошлогодний период. В октябре в стране ввели 6,5 млн кв. м жилья. Согласно прогнозам, по итогам текущего года в РФ введут 104 млн кв. м жилья, что станет рекордом за все время.

Вячеслав Рыжков

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