Экс-директор ГБОУ «Академия первых» получил условный срок за хищения

Дзержинский райсуд Перми вынес приговор в отношении бывшего руководителя пермского ГБОУ «Академия первых» и организатора интеллектуальных игр Павла Шевченко. Как сообщает Properm.ru, он приговорен к четырем годам лишения свободы условно. Господин Шевченко был признан виновным в двух эпизодах мошенничества на общую сумму 1,1 млн руб. со средствами «Академии» под видом закупок оборудования учебных комплектов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Астахов Фото: Дмитрий Астахов

Суд установил также, что обвиняемый похитил ноутбук, состоящий на балансе учреждения. Сам Павел Шевченко в ходе первого судебного заседания заявил, что полностью признает свою вину. Также он частично компенсировал причиненный преступлениями ущерб.