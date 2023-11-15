Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница
обновлено 09:28

Экс-директор ГБОУ «Академия первых» получил условный срок за хищения

Дзержинский райсуд Перми вынес приговор в отношении бывшего руководителя пермского ГБОУ «Академия первых» и организатора интеллектуальных игр Павла Шевченко. Как сообщает Properm.ru, он приговорен к четырем годам лишения свободы условно. Господин Шевченко был признан виновным в двух эпизодах мошенничества на общую сумму 1,1 млн руб. со средствами «Академии» под видом закупок оборудования учебных комплектов.

Фото: Дмитрий Астахов

Фото: Дмитрий Астахов

Суд установил также, что обвиняемый похитил ноутбук, состоящий на балансе учреждения. Сам Павел Шевченко в ходе первого судебного заседания заявил, что полностью признает свою вину. Также он частично компенсировал причиненный преступлениями ущерб.

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...