Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Ростовской области планируется построить ветропарки мощностью до 750 МВт

До 2029 года построить в Ростовской области могут быть построены ветропарки суммарной мощностью до 750 МВт. Об этом сообщил заместитель губернатора региона Игорь Сорокин в интервью агентству «Интерфакс-Юг».

По его словам, компании АО «Новавинд» и ООО «Ветропарки ФРВ», ранее построившие несколько ветропарков в Ростовской области, рассматривают возможность реализации новых проектов. Для размещения ветропарков рассматриваются территории в Морозовском, Кагальницком и Белокалитвинском районах. «В настоящее время проводятся ветроизмерения и переговоры с собственниками земельных участков»,— сказал замгубернатора, его слова приводятся в интервью.

В Ростовской области уже построены ветроэлектростанции суммарной мощностью 610 МВт. В 2023 году план по выработке для шести ветропарков, запущенных в эксплуатацию, составляет 1,768 млрд кВт.ч. Однако, как отметил господин Сорокин, связи с тем, что производство электроэнергии зависит от погодных условий, фактическая выработка может отличаться от плановой.

Кристина Федичкина

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...