В Ростовской области планируется построить ветропарки мощностью до 750 МВт

До 2029 года построить в Ростовской области могут быть построены ветропарки суммарной мощностью до 750 МВт. Об этом сообщил заместитель губернатора региона Игорь Сорокин в интервью агентству «Интерфакс-Юг».

По его словам, компании АО «Новавинд» и ООО «Ветропарки ФРВ», ранее построившие несколько ветропарков в Ростовской области, рассматривают возможность реализации новых проектов. Для размещения ветропарков рассматриваются территории в Морозовском, Кагальницком и Белокалитвинском районах. «В настоящее время проводятся ветроизмерения и переговоры с собственниками земельных участков»,— сказал замгубернатора, его слова приводятся в интервью.

В Ростовской области уже построены ветроэлектростанции суммарной мощностью 610 МВт. В 2023 году план по выработке для шести ветропарков, запущенных в эксплуатацию, составляет 1,768 млрд кВт.ч. Однако, как отметил господин Сорокин, связи с тем, что производство электроэнергии зависит от погодных условий, фактическая выработка может отличаться от плановой.

Кристина Федичкина