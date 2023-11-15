В Новосибирске перекрыли две улицы из-за пожара в здании суда

В Новосибирске произошло возгорание в подвале административного здания на улице Максима Горького,89, сообщает МЧС региона. В здании находится Центральный районный суд.

Пожар произошел около 11:00. В подвальном помещении на площади 10 кв. м. загорелись деревянная конструкция, бумага и обшивка кабинета. По предварительным данным, из здания самостоятельно эвакуировались 165 человек, из них 91 ребенок. Информации о пострадавших нет.

В 12:14 пожар был локализован, на месте работают 37 человек и 12 единиц техники. В настоящее время перекрыты улицы Максима Горького и Каменская.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Александр Киселев