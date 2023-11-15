Право комплексного развития квартала в Черниковке выставлено на торги

Администрация Уфы объявила торги на право заключения договора о комплексном развитии территории, ограниченной улицами Герцена, Кулибина, Кольцевой и земельным участком, а также несмежной территорией жилой застройки в квартале улиц Гончарова, Черниковской, Свободы и 40 лет Октября общей площадью 9,3 га. Постановление опубликовано на сайте мэрии.

Цена права на заключение договора о комплексном развитии территории установлена в размере 2 млн руб. Застройщик должен вложить в работы как минимум 17,4 млрд руб. У участника в собственности должны быть жилые помещения общей площадью не менее 900,5 кв. м для гарантии восполнения муниципального жилфонда при переселении аварийных домов, подлежащими сносу до 2022 года. Кроме того, застройщик должен располагать собственными средствами в размере от 1 млрд руб.

Извещение о проведении торгов в форме конкурса должно быть опубликовано в течение пяти рабочих дней.

Ранее администрация сообщала, что предельный объем жилищного строительства на территории составляет 180 тыс. кв. м. В границах КРТ расположены 26 аварийных многоэтажных домов, а также пять индивидуальных и один многоквартирный дом.

Влада Шипилова

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