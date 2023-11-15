Предприятия «Сибантрацита» перешли к Башкирскому промышленному холдингу

Акционеры УК «Элси» приняли решение о продаже предприятии сибирского дивизиона Башкирскому промышленному холдингу, сообщили в пресс-службе УК. Компания намерена сосредоточить ресурсы на развитии Эльгинского угольного комплекса, в частности, собственных логических мощностей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

«Руководство угольной компании передано прежней команде топ-менеджеров во главе с генеральным директором Сергеем Мельниковым»,– говорится в сообщении группы «Сибантрацит».

В «Элси» также сообщили, что ожидаемая добыча и переработка угля на Эльгинском месторождении достигнет 50 млн тонн в год, провозная способность Тихоокеанской железной дороги, которая связывает Эльгинское угольное месторождение с портом «Эльга», увеличится с 30 до 50 млн тонн угля в год, перевалочные мощности собственного порта «Эльга» в Охотском море в районе мыса Манорский Хабаровского края вырастут также с 30 до 50 млн тонн в год. «Такое интенсивное развитие требует колоссальных ресурсов и мощностей»,– отметили в компании.

Группа «Сибантрацит» — крупнейший в мире производитель и экспортер антрацита Ultra High Grade, а также других металлургических углей и PCI. В 2022 г. объем добычи составил 24,55 млн т. В группу входят АО «Разрез Колыванский» и ООО «Разрез Восточный», ООО «Разрез Кийзасский», ООО «Разрез

Верхнетешский». О продаже «Сибаннтрацита» группе «А-Проперти» стало известно в 2021 году. В 2022 году в «А-Проперти» сообщили об объединении управления угольными активами в единую компанию ООО «УК Эльга-Сибантрацит» («Элси»).

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Оксана Павлова