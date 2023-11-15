В Ялте откроют филиал Херсонского педагогического университета

В Ялте планируют открыть филиал Херсонского педагогического государственного университета. Об этом сообщает «РИА Новости Крым» со ссылкой на декана факультета культуры и искусств Константина Пащенко.

Вопрос находится на рассмотрении в администрации Ялты.

«Спрос на наши образовательные услуги есть, потому что мы для Ялты набираем и выпускаем профессиональные кадры педагогической направленности. Педагогов сейчас в Крыму не хватает, поэтому мы эту нишу закрываем по договоренности с Ялтинским городским советом»,— цитирует издание заявление господина Пащенко.

ХГПУ продолжает действовать после эвакуации на территорию Крыма. В текущем году на курс культуры и искусств поступили свыше 1,2 тыс. студентов. Всего в вузе действуют 11 факультетов.

Анастасия Донскова

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