Прокуратура пытается привлечь к ответственности владельца рынка в Кременкуле

Арбитражный суд Челябинской области принял к рассмотрению иск прокурора Сосновского района к индивидуальному предпринимателю Ривожидину Махмадову, который владеет закрытым недавно рынком в поселке Кременкуль. Заявитель требует привлечь бизнесмена к административной ответственности за строительство объекта без разрешения. Информация об этом опубликована в картотеке арбитражных дел.

Согласно материалам дела, прокурор района считает просит наказать ответчика за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 9.5 КоАП РФ (строительство, реконструкция объектов капитального строительства без разрешения). Предпринимателю грозит штраф в размере от 20 тыс. до 50 тыс. руб. или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. Предварительное судебное заседание по делу назначено на 12 декабря.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в октябре региональное управление Следственного комитета РФ возбудило уголовное дело о халатности (ст.293 УК РФ) по факту ненадлежащего исполнения должностных обязанностей сотрудниками администрации Сосновского района при предоставлении земельных участков под размещение фермерского рынка «Набот» в поселке Кременкуль. Накануне этого сообщения территорию рынка оцепили силовики.

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