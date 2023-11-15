Решившие заключить контракт мобилизованные жители Удмуртии получат региональную выплату

Мобилизованные жители Удмуртии, решившие заключить контракт с министерством обороны России, получат региональную выплату в 50 тыс. руб. Об этом рассказал глава региона Александр Бречалов во «ВКонтакте» в ответ на вопросы обеспокоенных жителей. Проводить выплаты начнут в начале декабря.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

«Мы разобрались в вопросе, как я и обещал, и приняли решение, что тем военнослужащим и мобилизованным, кто находится в зоне СВО и решили заключить контракт, будет произведена региональная выплата в размере 50 тыс. руб., как и всем тем, кто сейчас у нас заключает контракты. И они будут касаться всех тех, кто уже заключил контракт, и кто планирует»,— рассказал господин Бречалов.