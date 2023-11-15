«Только 20% кубанцев довольны своим рабочим местом»

В список лучших работодателей во всероссийском рейтинге платформы SuperJob в 2023 году вошли 32 кубанские компании. Исследовались уровень зарплат и отсутствие жалоб соискателей на невыполнение работодателем условий трудового соглашения в течение полугода после трудоустройства и в период публикации вакансии. В топ-5 региона вошли «Краснодарнефтегаз», медцентр «Гиппократ», агентства недвижимости «Аякс» и «Мореон Инвест» и компания «Металлопром». Как работодатели Краснодарского края конкурируют за кадры, «Ъ-Кубань» рассказала руководитель пресс-службы hh.ru «Юг» Екатерина Никифорова.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Екатерина Никифорова

Фото: предоставлено автором Екатерина Никифорова

Фото: предоставлено автором

«Рейтинги — это возможность компаний с одной стороны узнать, какова "средняя температура по больнице", в верном ли направлении они движутся (в бизнесе, экологической повестке или рынке труда), с другой — показать свои наработки, поднять планку в отрасли и достойно занять верхние строчки в списке лучших. Если речь идет о работодательских рейтингах, то они дают организациям статус привлекательного места для работы. Компании, которые готовы участвовать в независимой оценке своего имиджа работодателя, автоматически вызывают доверие у потенциальных кандидатов.

Компании Краснодарского края участвуют в рейтингах работодателей с завидным постоянством. Так, в 2022 году, согласно рейтингу hh.ru, в топ-100 крупнейших и лучших работодателей России вошли "Ключавто" и фирма "Агрокомплекс" им. Н. И. Ткачева, среди крупных компаний в первую сотню вошли курорт "Красная поляна" и мерчандайзинговое агентство TR-Project. Среди средних и небольших компаний на верхних строчках "Абрау-Дюрсо", "Патрик и Мари", ООО "Агро-Строительные технологии" (АСТ), "МедРокет" (ПроДокторов), "Торес" и "Портал-Юг".

Высокий процент кубанских компаний ежегодно борется за звание лучшего работодателя России. Это отличная система координат, по которой можно отслеживать прогресс фирмы в области работы с персоналом. То есть компаниям приходится улучшать свои показатели, чтобы не упасть в рейтинге ниже прошлогодних показателей, а если такое падение последует, то быстро провести работу над ошибками.

Особенно это важно сейчас, когда кадровый голод испытывают практически все отрасли экономики. К примеру, на Кубани на hh.ru открыто 10,5 тыс. вакансий для представителей рабочих профессий, и эти специалисты — самые дефицитные в крае, за них развернута настоящая борьба среди работодателей.

Чтобы привлечь сотрудников, кубанские организации чаще всего предлагают возможности карьерного роста, обучения, повышения квалификации, ДМС, бесплатного питания и выдачи спецодежды на все сезоны. Вахтовым сотрудникам обеспечивают оплачиваемые проезд, питание и проживание, предоставляют общежитие иногородним, а также предлагают участие в корпоративных и социальных программах.

Согласно июльскому опросу hh.ru, среди работодателей с дефицитом кадров большинство из них готовы бороться за людей, предлагая соискателям гибкие условия и достойную оплату труда: эти способы выбрали по 38% компаний. Все больше работодателей идут по пути увеличения различных льгот и увеличения заработных плат. Сейчас компании все чаще отталкиваются от запросов своих сотрудников, проводя опросы по темам льгот, компенсаций, развития и обучения.

Это важно, так как работникам разного возраста, профессии и формата занятости требуются совершенно разные бонусы и системы мотивации. Например, молодой коллектив вряд ли выберет ДМС и поездки в санаторий, здесь запросы скорее будут на поддержание ментального здоровья, обучение и фитнес-программы.

При этом, по нашим данным, только 20% кубанцев полностью довольны своим рабочим пространством. В среднем опрошенные жители края оценивают свои рабочие места на три балла из пяти возможных. Здесь есть самые разные запросы — от снижения уровня шума в офисе или другом рабочем пространстве (цехе, складе) до выделения комнаты отдыха и приема пищи, а также создания спортивных площадок и выделения парковочных мест. В целом удовлетворенность работой кубанцы оценивают на 5,73 из 10, поэтому работодателям есть куда расти в плане заботы о сотрудниках».

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