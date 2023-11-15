При пожаре в частном доме в Башкирии погиб мужчина

Дознаватель МЧС по Башкирии расследует причины пожара в бревенчатом доме в деревне Коварды Гафурийского района, сообщает пресс-служба ведомства.

Пожар произошел ночью 14 ноября. В тушении участвовали семь сотрудников МЧС и добровольной пожарной охраны, четыре единицы техники. Открытое горение ликвидировали ближе к полуночи. В ходе тушения обнаружен погибшим 45-летний мужчина. По одной из версий, дом мог загореться из-за неосторожности хозяина при курении.

У погибшего остался 15-летний сын. Сейчас подросток находится у соседей, отмечается в сообщении.

Майя Иванова

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте