В пермском «Ростелекоме» меняется руководство

Как сообщили «Ъ-Прикамье» источники в пермском телекоме, директор пермского филиала «Ростелеком» Петр Козловский покидает свой пост: сегодня у него последний рабочий день. Сам он подтвердил «Ъ-Прикамье», что увольняется из филиала: трудовое соглашение расторгнуто по соглашению сторон. «Мы добились высоких результатов, оставляю филиал в наилучшем виде – по итогам 9 месяцев мы заняли первое место среди всех филиалов холдинга», - сказал он «Ъ-Прикамье».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Петр Козловский

Фото: Business Class Петр Козловский

Фото: Business Class

Топ-менеджер филиала планирует в данный момент отдохнуть, а потом заняться поиском новой работы: «Два года в отпуске не был».

Петр Козловский возглавил пермский филиал «Ростелекома» в мае 2019 года. Ранее он занимал должность директора Пермского отделения ОАО «МегаФон».

По данным «Ъ-Прикамье», новым руководителем филиала станет Ильдар Фахрутдинов, директор Екатеринбургского отделения «Билайн».

Пермский филиал «Ростелекома» — крупнейший партнер краевых властей по реализации инфраструктурных проектов. Компания реализует совместно с властями создание платного парковочного пространства в центре Перми. «Ростелеком» является подрядчиком по установке камер наблюдения в Прикамье и краевом центре.