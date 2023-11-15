В Башкирии предложили страховать жизнь и здоровье охотничьих инспекторов

Депутаты Курултая Башкирии планируют внести поправки в закон «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов в РБ» об обязательном страховании жизни и здоровья государственных охотничьих инспекторов. Соответствующий законопроект парламентарии рассмотрят в первом чтении, сообщила пресс-служба госсобрания.

Отмечается, что охотинспектор имеет право изымать незаконно добытых животных, оружие и транспорт, при необходимости применяя силу и служебное оружие, при этом его жизнь и здоровье могут оказаться в опасности. Существующие механизмы социальной защиты недостаточны, считают депутаты.

Планируется, что страхователем выступит республиканское министерство природопользования и экологии. Страховщика будут выбирать по результатам проведения конкурса. Выплаты можно будет получить независимо от перечислений по другим видам страхования.

Наталья Балыкова

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте