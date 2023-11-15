В Екатеринбурге возобновили «Маршрут памяти» о жертвах репрессий

Музей истории Екатеринбурга возобновили экскурсии проекта «Маршрут памяти», посвященного жертвам политических репрессий на Урале 30-х годов ХХ века. Об этом говорится на сайте музея.

В зоне Мемориального комплекса памяти жертв политических репрессий можно будет увидеть новую выставку о периоде «Большого террора» и прослушать аудиоспектакль, основанный на интервью с обычными гражданами и видными деятелями Свердловска.

«Маршрут памяти» в Екатеринбурге был запущен музеем истории в 2018 году. В последний раз экскурсии проекта проводились в период с апреля по август.

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Ирина Пичурина