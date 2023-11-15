Судимый житель Стерлитамака убил ножницами сожительницу и знакомого

Верховный суд Башкирии рассмотрит уголовное дело в отношении 33-летнего жителя Стерлитамака, сообщают пресс-службы прокуратуры Башкирии и республиканского СКР. Он обвиняется в убийстве двух человек (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

По данным «Ъ-Уфа», это Ильнур Хайруллин.

По версии следствия, 25 мая текущего года во время совместного распития алкоголя в общежитии Ильнур Хайруллин приревновал свою 49-летнюю сожительницу к 40-летнему знакомому и избил его. Он нанес множественные удары ножницами сначала мужчине, а затем женщине, которая стала свидетельницей преступления. Потерпевшие скончались на месте от полученных травм.

Подозреваемый скрылся, но вскоре был задержан, вину он признал.

Ранее, в 2022 году Ильнур Хайрул был освобожден из мест лишения свободы, где отбывал наказание за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего (ч.4 ст. 111 УК РФ).

Майя Иванова

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