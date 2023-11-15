Осуждены 19 жителей Башкирии за незаконные азартные игры

Стерлитамакский райсуд вынес приговор 19 членам организованной преступной группы. В зависимости от роли и степени участия они признаны виновными в незаконной организации, проведении азартных игр и нарушении авторских прав (ч. 3 ст. 171.2, пп. «б», «в» ч. 3 ст. 146 УК РФ), сообщили в пресс-службе республиканского СКР.

Установлено, что с февраля 2020 года по январь 2022 года четверо жителей Стерлитамака вовлекли 15 человек для работы управляющими, администраторами и операторами-кассирами игровых клубов. Для проведения азартных игр были арендованы три помещения, закуплены игровые автоматы и компьютеры, на которые в нарушение авторских прав установлено специальное программное обеспечение. В заведения допускались только проверенные игроки. В ходе проведенных 23 обысков изъято 47 игровых автоматов и 33 компьютера. Подсудимые получили незаконный доход в размере более 20 млн руб., а компании-правообладателю причинен ущерб на сумму более 2 млн руб.

Подсудимые признали вину в совершенных преступлениях частично. Для обеспечения исполнения приговора и возмещения причиненного ущерба на их имущество наложен арест. Суд приговорил организаторов к условному лишению свободы от трех до четырех лет со штрафами на общую сумму более 1 млн руб. Другим соучастникам, работавшим в качестве персонала в игровых заведениях, назначены условные сроки от года до двух с половиной лет лишения свободы.

Влада Шипилова

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