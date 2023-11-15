Мэрия Добрянки заплатит 465 тыс. рублей за протекающий унитаз

Арбитражный суд Пермского края взыскал с администрации Добрянского городского округа 465 тыс. руб. за протекавший в многоэтажке унитаз, свидетельствует решение суда. Первыми на это обратили внимание в газете «Зори Плюс».

Жители добрянской многоэтажки на ул. Герцена, 40а, обратили внимание, что им пришли огромные счета за водоотведение в размере 465 тыс. руб. Проблема состояла в том, что счет выставили за услуги по содержанию общедомового имущества, а сумма явно не соответствовала уровню потребления. Жильцы обратились за помощью в УК «Добрянская муниципальная управляющая компания» (ДМУК).

Компания совместно с учредителем — муниципальным учреждением «Управление городского хозяйства» (УГХ) — провела собственное расследование: была проведена проверка корректности начисления суммы, своевременности передачи показаний приборов учета. Члены комиссии также прошли по квартирам и провели ревизию внутридомовых инженерных сетей. Их внимание привлекла пустующая квартира. Открыв ее, специалисты обнаружили протекающий сливной бачок, из которого холодная вода под большим напором стекала напрямик в унитаз. За полгода расход воды составил 1,3 тыс. куб. м.

Оказалось, что пустующей квартирой владеет администрация Добрянского округа. Четыре года назад муниципалитет отправил заявление в «ДМУК» с просьбой прекратить начислять плату за ЖКХ в связи с отсутствием жильцов. Через какое-то время и чиновники, и сотрудники «ДМУК» забыли перекрыть вентили холодного водоснабжения в квартире.

В суде администрация Добрянки посчитала себя ненадлежащем ответчиком, поскольку передала квартиру в управление УГХ. Однако суд не учел довод из-за того, что передача квартиры в управление произошла в июне 2023 года, а задолженность образовалась с сентября 2022-го по февраль 2023 года.

По итогам разбирательств суд взыскал с администрации Добрянского округа 465 тыс. руб. Решение пока не вступило в законную силу и может быть обжаловать в течение месяца.