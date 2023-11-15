В Перми пресекли попытку поджечь военкомат

В Перми задержали женщину, пытавшуюся поджечь здание одного из военных комиссариатов города. Об этом сообщает портал Properm.ru со ссылкой на свои источники.

По данным портала, безработную жительницу Перми полицейские задержали вчера вечером еще до того, как она попыталась поджечь здание емкостью с зажигательной смесью. Телеграм-канал Shot уточняет, что 42-летняя женщина пыталась поджечь здание военного комиссариата. расположенного на ул. Вавилова в Дзержинском районе Перми.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Меру пресечения задержанной суд изберет завтра.