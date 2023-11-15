В Челябинской области ФАС проверит цены на яйца

Управление ФАС России по Челябинской области проанализирует ценообразование на куриные яйца в регионе. Соответствующее поручение направила Федеральная антимонопольная служба РФ.

Территориальные органы ведомства должны направить запросы производителям яиц о формировании цен на продукцию. На основе этих данных служба сотрудники проведут анализ обоснованности оптово-отпускных цен. Работа в этом направлении уже ведется в Челябинской области и других регионах. ФАС России направило также запросы в 10 федеральных торговых сетей о еженедельной динамике закупочных и розничных цен на куриные яйца.

В октябре Росстат сообщал о том, что рост цен на яйца зафиксирован в большинстве регионов РФ. В среднем по стране этот продукт подорожал на 25% в годовом выражении.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте