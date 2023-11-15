Девушка и молодой человек пострадали в ДТП с Mazda и HAVAL в Ижевске

В столице Удмуртии вечером 14 ноября произошла дорожная авария напротив дома №275 по улице Карла Маркса. Как сообщает 1-й отдел УГИБДД МВД по республике, мужчина 1978 года рождения за рулем HAVAL при повороте врезался в Mazda. Автомобилем управлял молодой человек 2001 года рождения, который в этом время двигался навстречу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: 1-й отдел УГИБДД МВД по Удмуртии Фото: 1-й отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

В результате дорожная аварии травмы получили водитель Mazda и его пассажирка 2001 года рождения. Пострадавшим потребовалась госпитализация.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия.