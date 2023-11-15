«Геликс Аэро» берет в лизинг три новых вертолета

Государственная транспортная лизинговая компания и авиакомпания «Геликс Аэро» подписали договор лизинга о поставке трех вертолетов Ми-8МТВ-1. Как сообщается в пресс-релизе ГТЛК, контракты заключены в рамках инвестпроекта по обновлению вертолетного парка с использованием средств фонда национального благосостояния.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Фото авиакомпании «Геликс» Фото: Фото авиакомпании «Геликс»

Компания «Геликс Аэро» была создана в октябре прошлого года, после того как собственники «Геликса» решили выделить «вертолетное» направление в отдельное юрлицо. «Геликс Аэро» оказывает услуги по организации вертолетных перевозок, а также поисково-спасательного обеспечения полетов. Сейчас парк вертолетов «Геликс Аэро» составляют вертолеты Ми-8Т.