Бастрыкин заинтересовался исчезнувшим из-за свалки озером в Геленджике

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин запросил промежуточные результаты проверки сведений о несанкционированной свалке, из-за которой исчезло озеро в селе Адербиевка в районе Геленджика. Об этом сообщила пресс-служба СКР.

Сведения о возникшей ситуации появились в соцсетях. Местные жители пожаловались на стихийную свалку в селе Адербиевка, которая возникла летом прошлого года. Сообщается, что горные ручьи, протекающие в районе стихийного сброса мусора, разносят по окрестностям вредные вещества.

В настоящее время продолжается доследственная проверка, инициированная по факту произошедшего.

Анастасия Донскова

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram