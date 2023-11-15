Бывший депутат краевого заксобрания уволился с поста директора рыболовецкого предприятия

Экс-депутат Законодательного собрания Пермского края Алексей Луканин покинул должность генерального директора рыболовецкого предприятия ООО «Преображение Востока». Об этом свидетельствуют изменения в базе данных «СПАРК-Интерфакс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Руководителем «Преображение Востока» с 13 ноября стал гендиректор приморского ООО «Дальрифер» («Дальневосточная рефрижераторная компания») Павел Сидоров.

В октябре Алексей Луканин вышел из числа участников зарегистрированного во Владивостоке ООО «Преображение Востока», где ему принадлежало 50% долей уставного капитала, и продал компанию приморскому миллиардеру Сергею Саксину. Теперь 99% долей ООО «Преображение Востока» находится в собственности приморского ООО «Дальрифер», единственным учредителем которого является господин Саксин. При этом господин Луканин продолжал занимать должность генерального директора компании.

Алексей Луканин был депутатом краевого заксобрания с 2006 по 2016 год. В 2017 году стало известно, что он покинул Пермь. Тогда экс-парламентарий стал гендиректором и совладельцем (50%) расположенной во Владивостоке рыбоводческой компании ООО «Звезда Востока». В 2022 году данное общество учредило ООО «Преображение Востока», которое также начало заниматься морским рыбоводством. Позже совладельцами компании «Преображение Востока» в равных долях стали Алексей Луканин и Игорь Бугаенко. На данный момент экс-депутат является генеральным директором трех рыболовецких компаний: ООО «Звезда Востока», ООО «Фиш Ривер» и ООО «Хан Фиш».