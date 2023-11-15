«Авангард» одержал седьмую победу подряд, «Сибирь» прервала серию неудач

Омский «Авангард» одержал волевую победу над череповецкой «Северсталью» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Основное время матча завершилось вничью 4:4. Победу омским «ястребам» в овертайме принес канадский нападающий Райан Спунер — 5:4. Ему ассистировали Рид Буше и Владимир Ткачев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кирилл Кухмарь, Коммерсантъ Фото: Кирилл Кухмарь, Коммерсантъ

«Шоу интересное получилось, весело для зрителей. Много голов, красивая, агрессивная игра. Мы знали, что Череповец очень достойно играет, что там много талантливых молодых ребят здорово действуют в пас, в короткие передачи и очень-очень быстрые», — приводит слова главного тренера Михаила Кравца сайт КХЛ. Обыграв сталеваров, «Авангард» одержал седьмую победу подряд.

Хоккеисты новосибирской «Сибири» на своей площадке победили «Торпедо» из Нижнего Новгорода со счетом 4:1. В команде хозяев отличились Сергей Дубакин (4 мин.), Никита Шашков (38 мин.), Николай Прохоркин (41 мин) и Артем Жуков (56 мин). У гостей единственную шайбу забросил Денис Ян (18 мин.).

«Хорошая игра получилась. Главное, что забили четыре гола — такое с нами случается нечасто. Было желание, ребята старались. Опять в нужный момент нас вратарь выручил, оставил в игре», — сказал после матча наставник новосибирцев Дэвид Немировски. «Сибирь» смогла победить после двух поражений подряд.

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Илья Николаев